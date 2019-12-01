عدد اللاجئين السوريين الى كوردستان بعد الهجوم التركي يتجاوز 18 الفا

أربيل (كوردستان 24)- تجاوز عدد اللاجئين الكورد السوريين في اقليم كوردستان 18 الفا، وذلك اعقاب العملية العسكرية التركية على مناطق شمال وشرق سوريا.

واعلن مركز التنسيق المشترك لحكومة إقليم كوردستان على صفحته الرسمية إن عدد اللاجئين الكورد السوريين الذين فروا من ديارهم إلى إقليم كوردستان منذ بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا قد تجاوز 18000.

وبحسب المركز فإن 33 لاجئا اخرين وصلوا يوم امس الاحد الى اقليم كوردستان عبر منطقة سحيلا الحدودية.

وقال المدير العام للجنة التنسيق المشتركة هوشنك محمد لكوردستان 24 الاسبوع الماضي ان 350 لاجئا سوريا فقط، أي حوالي 70 عائلة، غادروا إقليم كوردستان طواعية.

وعلى الرغم من عودة 350 لاجئ كوردي، فإن عدد اللاجئين الى إقليم كوردستان لا يزال في ازدياد، حيث يتم استيعاب الوافدين الجدد في مخيمي بردرش وغويلان في دهوك.

وتم بناء المخيمات الحالية في إقليم كوردستان بعد استيلاء تنظيم داعش على مساحات شاسعة من العراق ولجوء مئات الالاف من العراقيين والسوريين الى اراضي الاقليم.

سوار احمد