هيمن هورامي: قريبا..مشروع الاصلاح في برلمان كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس برلمان اقليم كوردستان هيمن هورامي ان حكومة الاقليم سترسل مشروع الاصلاح الى البرلمان خلال وقت قريب.

واكد رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني في اكثر من مناسبة ان عملية الاصلاح ومكافحة الفساد من اهم اولويات الكابينة الحكومية الجديدة.

وقال هورامي للصحفيين "دعونا اتحاد علماء الدين الاسلامي لمساعدة البرلمان في توعية شعب كوردستان بشأن اهمية القيام باصلاحات ادارية جذرية للوصول الى حكم رشيد وتحسين الخدمات لمواطني الاقليم".

وجاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد برلمان الى مقر اتحاد علماء الدين الاسلامي في اربيل لتوجيه التهنئة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسه.

وقال هورامي ان "حكومة اقليم كوردستان ستقوم قريبا بارسال المشروع الحكومي للاصلاح الى برلمان الاقليم".

واكد هورامي ان البرلمان دعا اتحاد علماء الدين الاسلامي الى المساعدة في تهيئة المناخات السياسية الملائمة لصياغة دستور لاقليم كوردستان خلال السنوات الاربعة للحكومة.

ودعا هورامي رجال الدين الاسلامي الى التواصل مع الوقف الشيعي والسني ومع رجال الدين في بغداد لدعم اقليم كوردستان لنيل استحقاقاته من الموازنة المالية العامة وتامين قوت شعب كوردستان.

واشار هورامي الى ان بعض الكتل السياسية في العراق تسعى لاستثمار ملف الموازنة المالية والتحريض ضد اقليم كوردستان لكسب الاصوات في انتخابات مجالس المحافظات المومع اجراؤها في 2020.

سوار أحمد