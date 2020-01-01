مكالمة أمريكية "غاضبة" بعد فشل كبح "فصائل إيران" في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد يظهر فشلاً من جانب الحكومة العراقية في كبح جماح الجماعات المسلحة.

وأصاب هجوم صاروخي مبنى السفارة الأمريكية في بغداد مساء يوم الأحد مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن خمسة أفراد بجروح، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لكوردستان 24، لكن الخارجية الأمريكية قالت إن الهجوم أسفر عن إصابة شخص بجروح.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها بومبيو مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي معرباً فيه عن غضبه الشديد للهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة الإيرانية على المنشآت الأمريكية في العراق، بما في ذلك الهجوم على السفارة.

وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم الوزارة في بيان "الوزير أكد مجددا أن هذه الهجمات تظهر تجاهلاً متعمداً للسيادة العراقية وفشلا في كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة".

وأضافت أن بومبيو ابلغ عبد المهدي بأن قصف السفارة هو "محاولة لصرف الانتباه العراقي والدولي عن القمع الوحشي للمتظاهرين العراقيين المسالمين من قبل إيران وعملائها".

وقبل ذلك، أصدرت الحكومة العراقية بياناً قالت فيه إن بومبيو أكد استعداد بلاده لإجراء مباحثات جدية حول تواجد القوات الأجنبية في العراق.

وتقع السفارة الأمريكية- كما الكثير من البعثات الأجنبية- ضمن المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم ايضاً مقار الحكومة العراقية.