انفجار منزل ملغوم على قوة من الجيش غرب الموصل

اربيل (كوردستان 24)- افاد مصدر امني عراقي السبت بانفجار منزل ملغوم على قوة من الجيش كانت تحاول ابطال مفعول المتفجرات فيه غرب الموصل.

ووقع الانفجار في مجمع العدنانية الواقع في بلدة القحطانية.

وقال المصدر لكوردستان 24 إن المنزل قد تم تلغيمه خلال المعارك بين القوات العراقية وداعش في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف ان الكثير من منازل تلك المنطقة لا يزال مفخخاً.

ولم يتسن للمصدر معرفة حجم الخسائر بالضبط، لكنه اشار الى ان الحادث "اسفر عن سقوط ضحايا".

وقال شاهد إن الانفجار اوقع ما لا يقل عن قتيلين من الجيش.

وأعلن العراق النصر على داعش عام 2017 لكن الكثير من المساحات التي تم تحريرها لا تزال غير آمنة بسبب الالغام والقنابل التي خلفها التنظيم.