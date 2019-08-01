الولايات المتحدة تنتقد عزل رؤساء البلديات الكورد في تركيا

اربيل (كوردستان 24)- انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية ، مورغان أورغتوس، ما قامت به تركيا قبل يومين بعزل رؤساء البلديات الكورد من مناصبهم في محافظات بجنوب شرق تركيا.

وقالت اورغتوس ردا على سؤال لمراسل كوردستان 24 ""بشكل عام، في أي مكان في العالم، من الأمور التي تثير القلق دائمًا عندما ترى إزالة المسؤولين المنتخبين ثم استبدالهم بمسؤولين غير منتخبين".

وتابعت "لذلك ما نأمله هو أن نرى تركيا تحل هذه المسألة بطريقة تتفق مع التزامها بالديمقراطية".

ورداً على الاقتراح القائل بأن تجدد المفاوضات بين الحكومة التركية والكورد في تركيا قد يكون بديلاً أفضل، قال أورغتوس، "نحن، بالطبع، نشجع دائمًا اتباع نهج منفتح ومرن في تعامل تركيا مع المجتمع الكوردي".