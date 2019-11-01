وفد حكومة كوردستان يجري زيارة "تكميلية" الى بغداد غدا

اربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل ان الوفد الحكومي الذي اجرى مباحثات مع الحكومة العراقية سيزور العاصمة بغداد يوم غد الاثنين.

وقال عادل في مؤتمر صحفي ان الوفد المفاوض مع الحكومة العراقية اجتمع مع حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني لإطلاع الحكومة على تفاصيل المباحثات مع بغداد والتشاور بصدد الرد على الحكومة الاتحادية.

واجرى وفد من حكومة إقليم كوردستان في اليومين الماضيين سلسلة مباحثات مفصلة مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

وتركزت المحادثات على ملفات عدة أهمها حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2020 ورواتب موظفي الإقليم فضلاً عن ملف النفط.

وتألف الوفد الذي زار بغداد من وزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب ووزير الإقليم خالد شواني ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح وسكرتير مجلس وزراء الإقليم آمانج رحيم.

وزيارة الوفد الكوردي الى بغداد هي الأولى منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة الاتحادية في العاصمة ومدن الجنوب الشهر الماضي.

ويأتي هذا التحرك في إطار زيارات تبادلها الجانبان بعد تحسن العلاقات بينهما على الرغم من أن الكثير من الخلافات لا يزال قائماً.

وكان ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى بغداد فارس عيسى قال لكوردستان 24 إن المشاكل السابقة فيما يتعلق بالموازنة والرواتب "قريبة من الحل".

وتابع "لن يتم قطع رواتب الموظفين. هذه الأمور بالنسبة لنا خط أحمر، وثمة تفاهم جيد بخصوص مسألة تسليم النفط" الى بغداد.

سوار احمد