نجم الجبوري مرشحاً لشغل منصب محافظ نينوى

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع السبت إن قائد عمليات نينوى السابق الفريق المتقاعد نجم الجبوري ترشح لشغل منصب محافظ نينوى خلفاً لمنصور المرعيد الذي أقاله مجلس المحافظة قبل أيام قليلة.

ويقول المرعيد إن تصويت مجلس المحافظة لإقالته "غير قانوني" مشيراً بذلك الى قرار برلماني يقضي بتجميد عمل مجالس المحافظات في العراق.

وقال المصدر لكوردستان 24 إن مجلس محافظة نينوى بدأ بتسلم طلبات الترشح، لافتاً الى أن العدد وصل الى خمسة ترشيحات الى الآن.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن قائد عمليات نينوى السابق نجم الجبوري من بين أبرز المرشحين الخمسة لشغل المنصب.

ورفض المصدر ذكر أسماء باقي المرشحين.

ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول الى الجبوري للتعقيب.

وقال المصدر إن مجلس المحافظة سيواصل عقد جلساته وأعماله حتى تبت المحكمة الإدارية بقرار البرلمان تجميد عمل مجالس المحافظات.

وسبق أن وصف المرعيد مجلس محافظة نينوى بانه "مجلس منحل" ولا يستند عمله الى القانون، مؤكداً انه مستمر في أداء عمله محافظاً.

كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد أحال نجم الجبوري الى التقاعد. ويحتفظ الجنرال السابق بعلاقات طيبة مع الأمريكيين.