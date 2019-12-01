کوردستان

سكان قرية كوردية يصدون هجوماً لداعش في محيط مخمور

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بالفيديو | داعش يهاجم قرية كوردية وسكانها يكبدونه هزيمة
شنت خلايا داعش هجومها على القرية التي تقع في محيط ناحية باقرت – لقطة عن فيديو حصلت عليه كوردستان 24
مخمور داعش كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- الحق سكان قرية علي رش الكوردية في قضاء مخمور مساء الخميس هزيمة بمسلحي تنظيم داعش الذين هاجموا القرية تحت جنح الظلام.

وشنت خلايا داعش هجومها على القرية التي تقع في محيط ناحية باقرت، إلا أن السكان المحليين تصدوا واجبروا المهاجمين على الفرار.

وقالت وزارة البيشمركة على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن عدداً من مسلحي داعش تسلل الى القرية في الساعة السابعة من مساء يوم الخميس، إلا أن المهاجمين دُحروا بعد وقوع اشتباكات مسلحة.

وتعهدت البيشمركة بعدم السماح لداعش باستهداف الأهالي، وقالت إنها ستتصدى لتلك الخلايا بحزم.

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