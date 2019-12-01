الامن العراقي يعتقل مسؤول توزيع الرواتب للدواعش في القائم

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، ان قواتها اعتقلت المسؤول عن توزيع الرواتب والمساعدات المالية للدواعش وعوائلهم في قضاء القائم غربي محافظة الانبار.

وافادت المديرية في بيان انه "بمعلومات استخبارية دقيقة ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٠ القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرمانة بقضاء القائم - الانبار".

وتابع البيان ان "الارهابي هو المسؤول عن توزيع الرواتب والمساعدات المالية (الكفالات) للدواعش وعوائلهم في المحافظة" مشيراً الى الارهابي "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".