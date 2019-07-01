مسرور بارزاني: داعش لا يزال تهديدا ودحر الارهاب بمحاربة اسبابه

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، ان تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا مؤكدا على ان دحر الارهاب يستلزم محاربة اسبابه.
وجاء ذلك خلال استقبال بارزاني لوفد عسكري امريكي رفيع برئاسة الجنرال كريغوري كرودر.
وتم خلال الاجتماع التباحث في اوضاع مناطق عراقية وتم التأكيد على ضرورة التفعيل الميداني لآليات التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية في المناطق المتنازع عليها باٌقرب وقت.
واشار بارزاني الى ان عدم الاستقرار في بعض المناطق العراقية يفسح المجال لخلايا تنظيم داعش بالحركة والتجوال.
واكد رئيس حكومة كوردستان ان تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا لأمن المنطقة.
وشدد رئيس حكومة اقليم كوردستان على ان هزيمة التهديدات الارهابية تتمثل في معالجة الاسباب التي تؤدي الى ظهور التطرف والتشدد والقضاء عليها وذلك عبر فرض قيم العدالة والمساواة والتعايش والتسامح.
واكد الوفد على ان امريكا مستمرة في تقديم الدعم والتنسيق مع البيشمركة من اجل إنجاح مشروع الاصلاح بين وحدات البيشمركة.
سوار أحمد
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