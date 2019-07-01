مسرور بارزاني: داعش لا يزال تهديدا ودحر الارهاب بمحاربة اسبابه

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، ان تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا مؤكدا على ان دحر الارهاب يستلزم محاربة اسبابه.

وجاء ذلك خلال استقبال بارزاني لوفد عسكري امريكي رفيع برئاسة الجنرال كريغوري كرودر.

وتم خلال الاجتماع التباحث في اوضاع مناطق عراقية وتم التأكيد على ضرورة التفعيل الميداني لآليات التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية في المناطق المتنازع عليها باٌقرب وقت.