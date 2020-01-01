الصدر يكشف "جل ما يهمه" ويرى تحقيق السيادة بسبع نقاط

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة إن "جل ما يهمه" في هذه المرحلة هو سيادة العراق والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.

وأضاف الصدر في بيان أن تحقيق السيادة يتم عبر "خروج كافة القوات الأجنبية المتواجدة على أرضه الطاهرة" و"عدم التدخل بشؤون العراق مطلقاً وبالأخص الشؤون السياسية والاقتصادية".

ودعا الصدر الحكومة العراقية الى "عقد المعاهدات واتفاقات عدم الاعتداء مع دول الجوار كافة، تستند على الاحترام المتبادل للسيادة طبقاً لميثاق الأمم المتحدة".

وحث الصدر على "منع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية من التواصل الخارجي إلا من خلال القنوات الرسمية للدولة وبموافقات مسبقة"، وطالب ايضاً بـ"اعتماد المعاملة بالمثل مع الدول الأجنبية للحفاظ على سيادة الدولة وهيبتها".

وقال الصدر إن على الحكومة العراقية "حماية مقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات وموظفيها لكافة الدول، ومنع الانتهاكات ومحاسبة الفاعلين".

وأكد على أهمية "تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يتلاءم مع مصلحة الدولة وسيادتها"، كما اقترح أن "تكون الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الإسلامي أو الاتحاد الأوروبي وسيطاً أو مشرفا على تطبيق بنود هذا الاتفاق".

ونصح الصدر الحكومة العراقية "تبني هذه النقاط أو المعدلة منها لحفظ كرامة وسيادة العراق وتخليصه من الصراعات الداخلية والخارجية".

يأتي هذا بينما خرج الآلاف من العراقيين في تظاهرات حاشدة تندد بالوجود الامريكي استجابة لدعوة من الصدر وعدد من قادة الفصائل المسلحة.