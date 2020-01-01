الرئيس بارزاني يجري اتصالا هاتفيا مع السيستاني

أربيل (كوردستان 24)- اجرى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني للاطمئنان على صحته.

وجاء اتصال الرئيس بارزاني بعد نجاح العملية الجراحية التي أُجريت للسيستاني يوم أمس في كربلاء.

وخضع السيستاني لعملية جراحية ناجحة على يد فريق طبي عراقي بعد كسر في عظم فخذه إثر التواء في الرجل اليسرى تعرض له ليلة الأربعاء.

وكان الرئيس بارزاني قد ارسل رسالة للسيستاني في وقت سابق استفسر فيها عن حالته الصحية.

وقال مقر البارزاني في بيان إنه "بعد انتشار نباً تعرض المرجع الديني الأعلى آية الله سماحة السيد (علي السيستاني) لوعكة صحية، وجه الرئيس مسعود بارزاني مساء أمس، رسالة الى عائلة سماحة السيستاني والمراجع الدينية، استفسر فيها عن الحالة الصحية لسماحة السيد السيستاني".

وأضاف البيان "كما ابتهل فيها الى الله العظيم أن يمن على سماحة السيد السيستاني بالصحة والعافية".

سوار احمد