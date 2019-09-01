اكثر من 1000 طالب بـ 8 معلمين في مدرسة لاجئين بدهوك

اربيل (كوردستان 24)- في احدى مدارس مخيم دوميز للاجئين السوريين يوجد اكثر من الف طالب فيما لا يوجد في تلك المدرسة سوى 8 معلمين.

ويوجد في محافظة دهوك اكثر من 10 الاف طالب وتلميذ من اللاجئين موزعين على 14 مدرسة.

وتفتقد المدارس للكوادر التعليمية ففي احدى مدارس المخيم 1100 طالب لكن لا يتوفر فيها سوى ثمانية معلمين.

وقال مدير تربية ناحية سيميل درباز مصطفى لكوردستان 24 "يوجد 14 مدرسة للاجئين في محافظة دهوك 12 منها ابتدائية ومدرستان اعداديتان والمستوى التعليمي فيها يماثل مستوى المدارس الاخرى في المحافظة".

واضاف مصطفى ان "مشكلة النقص في الكوادر التعليمية قائمة، وهي تزداد تعقيدا عاما بعد عام".

ودعا الطلاب والمعلمون في المدرسة بحل مشاكل المدارس في المخيمات وزيادة عدد الملاك المخصص للاجئين.

سوار أحمد

شارك في التغطية ريجين احمد