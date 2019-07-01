زارها وارتدى زيّها.. كوردستان تهنئ "الصديق جونسون" وتشكره

اربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، عن أمله بتعزيز التعاون بين بريطانيا والإقليم بعد انتخاب بوريس جونسون لمنصب رئيس الوزراء للمملكة المتحدة.

وبعث بارزاني يوم الجمعة برقية تهنئة لجونسون بمناسبة توليه منصبه، وتمنى له النجاح في مهمته، وقال "بإمكاننا تعزيز التعاون".

وأشاد رئيس حكومة الإقليم بالصداقة مع بريطانيا، ووجه شكره لرئيس الوزراء البريطاني الجديد بسبب الدعم الذي قدمه لكوردستان.

وأضاف بارزاني، أن جونسون دعم اقليم كوردستان عندما كان يشغل منصب عمدة لندن أو بعد أن اصبح وزيراً لخارجية بلاده.

وزار جونسون اقليم كوردستان عام في أيار مايو 2014 وكرر زيارته في العام التالي وتفقد خطوط الجبهة الامامية لقوات البيشمركة.

وذكر البيان أن مسرور بارزاني عبر في رسالته الى جونسون عن أمله بأن يجرى تنسيق بين الجانبين في مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد هنأ جونسون وقال إن الكورد يعتزون بعلاقاتهم مع بريطانيا ويأملون مزيداً من التعاون.