کوردستان

بريطانيا ترحب بالاتفاق بين إقليم كوردستان والمالية الاتحادية بشأن موازنة 2020

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بريطانيا ترحب باتفاق كوردستان وبغداد بشأن موازنة 2020
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال لقائه السفير البريطاني الجديد لدى العراق ستيفن هيكي – صورة: KRG
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه، اليوم الثلاثاء 17 كانون الأول (ديسمبر) 2019، السفير البريطاني الجديد لدى العراق ستيفن هيكي.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الوزراء السفير البريطاني الجديد وتمنى له النجاح بمهامه الدبلوماسية الجديدة، حسبما افاد بيان لحكومة إقليم كوردستان.

هذا وعبّر السفير البريطاني، بحسب البيان، عن دعم بلاده لحكومة إقليم كوردستان ولبرنامجها الإصلاحي، كما ابدى استعداد بريطانيا لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان والعراق، وبالأخص فيما يتعلق بتشجيع المستثمرين البريطانيين على الاستثمار في العراق.

وأعرب السفير البريطاني عن دعم المملكة المتحدة للاتفاق الذي توصلت إليه حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية الاتحادية بشأن الموازنة المالية للعراق لعام 2020.

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