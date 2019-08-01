الجيش يشتبك مع داعش ويقتل ستة بينهم انتحاريون في ديالى

اربيل (كوردستان 24)- قال الجيش العراقي الخميس إن قواته اشتبكت مع عدد من مسلحي داعش وقتلت ستة منهم بينهم انتحاريون في احدى البلدات الشمالية لمحافظة ديالى.

ونشبت الاشتباكات المسلحة في منطقة قرة تبة التي كانت معقلاً لنشاط داعش ومسرحاً لأعمال العنف في السنوات القليلة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن قوة من الجيش العراقي تمكنت من قتل ستة ارهابيين حاولوا مهاجمة تلك القوة التي نجحت في "محاصرتهم وقتلهم جميعاً بعد الاشتباك معهم".

وجاء في البيان "وقد تبين أن من بينهم أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من ضمنهم ما يسمى إعلامي ولاية ديالى".

وقال الجيش العراقي إنه عثر على كاميرا "الإعلامي".

ورغم إعلان العراق النصر على تنظيم داعش بعد حرب مدمرة انتهت عام 2017، الا ان التنظيم لا يزال يشن هجمات متفرقة.

ومنذ اعلان هزيمة داعش، تنفذ القوات العراقية عمليات تمشيط وتعقب لمواقع داعش على امتداد المدن المحررة وعلى نحو شبه اسبوعي.