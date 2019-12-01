القوات العراقية تداهم "مثلث برمودا" تحت غطاء التحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- شنت القوات العراقية مدعومةً بغطاء جوي من سلاح الجو العراقي وطيران التحالف الدولي الخميس عملية تفتيش لمنطقة وادي حوران ومحيطه لتعقب خلايا داعش ضمن الرقعة الجغرافية الواقعة بمحافظة الأنبار الى الغرب من العراق.

وهذه أحدث عملية يشنها العراق في وادي حوران الذي يتميز بالوعورة وبتضاريس معقدة ومعزولة مكّنت داعش من التكيف فيها رغم إعلان هزيمته قبل عامين.

وأفاد بيان عسكري عراقي بأن العملية تهدف لـ"تفتيش وادي حوران ومنطقة الحسينيات وجنوبي القائم ولغاية الحدود الفاصلة" مع كل من الحدود السورية والأردنية والسعودية.

وأضاف أن القوات العراقية، وبدعم من الحشد العشائري وغطاء سلاح الجو العراقي وطيران التحالف الدولي، شنت هجومها على المنطقة من ثلاثة محاور.

ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

ووادي حوران هو أكبر وديان العراق ويمتد لمسافة 350 كيلومتراً من الحدود العراقية السعودية إلى نهر الفرات قرب حديثة. وتطلق تسمية وادي حوران على منطقة جغرافية واسعة تشمل وادي حوران نفسه بالإضافة إلى التلال المحيطة به والأودية الفرعية المتشعبة منه.

ويعد وادي حوران من أخطر مناطق العراق أمنياً حيث يعتبر مأوى للجماعات المسلحة في عمق الصحراء وبعده عن المراكز الحضرية والطرق.

وسبق أن وقعت الكثير من المعارك في الوادي بين القوات العراقية والجماعات المتطرفة راح ضحيتها قادة عسكريون كبار منذ عام 2003. ولطالما وصف العراقيون الوادي بانه "مثلث برمودا"، في إشارة الى المثلث الجدلي الواقع في المحيط الأطلسي.