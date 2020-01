بومبيو ينشر فيديو "للحظات راقصة" بعد اغتيال سليماني في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة إن نبأ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني دفع العراقيين الى الرقص.

ونشر الوزير الأمريكي تسجيلاً مصوراً يظهر مجموعة من العراقيين يحملون علماً كبيراً في أحد شوارع بغداد مع تعليق مصاحب يقول إنه احتفال باغتيال سليماني.

وكتب بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر "العراقيون، العراقيون يرقصون في الشوارع للحرية، معبرين عن الامتنان من انه لم يعد هناك الجنرال سليماني".

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4