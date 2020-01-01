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بومبيو ينشر فيديو "للحظات راقصة" بعد اغتيال سليماني في بغداد

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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بومبيو ينشر فيديو "للحظات راقصة" بعد اغتيال سليماني في بغداد
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو – صورة ارشيفية
العراق قاسم سليماني ابو مهدي المهندس

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة إن نبأ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني دفع العراقيين الى الرقص.

ونشر الوزير الأمريكي تسجيلاً مصوراً يظهر مجموعة من العراقيين يحملون علماً كبيراً في أحد شوارع بغداد مع تعليق مصاحب يقول إنه احتفال باغتيال سليماني.

وكتب بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر "العراقيون، العراقيون يرقصون في الشوارع للحرية، معبرين عن الامتنان من انه لم يعد هناك الجنرال سليماني".

كان رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي قد ندد في بيان شديد اللهجة، بحادثة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة أمريكية، وقال إن الواقعة "تصعيد خطير يشعل فتيل حرب مدمرة".

قتلت ضربة أمريكية قاسم سليماني الى جانب القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من أفراد الحشد الشعبي داخل سيارتين في شارع المطار ببغداد.

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان إن الضربة الجوية "تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".

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