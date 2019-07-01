برلمان كوردستان يبدأ جلسة المصادقة على حكومة مسرور بارزاني

اربيل (كوردستان 24)- بدأ برلمان اقليم كوردستان قبل قليل، جلسة حاسمة لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني.

وقدم مسرور بارزاني قبل 48 ساعة من جلسة اليوم، لائحة بأسماء مرشحيه الذين سيشغلون حقائب وزارية اشتملت في معظمها على اسماء جديدة.

وتتألف الحكومة الجديدة من 22 وزيراً بينهم ثلاث وزيرات.

وأرسل مسرور بارزاني قائمة مرشحيه الى البرلمان قبل يومين من انقضاء الموعد القانوني. وتم التكليف في 12 من الشهر الماضي.

وفيما يلي اعضاء الحكومة الجديدة: