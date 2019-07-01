کوردستان

برلمان كوردستان يبدأ جلسة المصادقة على حكومة مسرور بارزاني

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
برلمان كوردستان يبدأ جلسة المصادقة على حكومة مسرور بارزاني
تتألف الحكومة الجديدة برئاسة مسرور بارزاني من 22 وزيراً بينهم ثلاث وزيرات (صورة ارشيفية)
برلمان كوردستان حكومة كوردستان مسرور بارزاني حكومة مسرور بارزاني

اربيل (كوردستان 24)- بدأ برلمان اقليم كوردستان قبل قليل، جلسة حاسمة لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني.

وقدم مسرور بارزاني قبل 48 ساعة من جلسة اليوم، لائحة بأسماء مرشحيه الذين سيشغلون حقائب وزارية اشتملت في معظمها على اسماء جديدة.

وتتألف الحكومة الجديدة من 22 وزيراً بينهم ثلاث وزيرات.

وأرسل مسرور بارزاني قائمة مرشحيه الى البرلمان قبل يومين من انقضاء الموعد القانوني. وتم التكليف في 12 من الشهر الماضي.

وفيما يلي اعضاء الحكومة الجديدة:

  • مسرور بارزاني رئيساً للحكومة (الحزب الديمقراطي).
  • قوباد طالباني نائباً لرئيس الحكومة (الاتحاد الوطني).
  • فرست احمد، وزيراً للعدل (الحزب الديمقراطي).
  • شورش اسماعيل عبدالله، وزيراً لشؤون البيشمركة (التغيير).
  • ريبر احمد خالد، وزيراً للداخلية (الحزب الديمقراطي).
  • آوات جناب نوري صالح، وزيراً للمالية والاقتصاد (التغيير).
  • سامان حسين برزنجي، وزيراً للصحة (الحزب الديمقراطي).
  • آلان حمه سعيد صالح محمد، وزيراً للتربية (الحزب الديمقراطي).
  • دانا عبد الكريم حمه صالح عبد الرحمن، وزيراً للإعمار والإسكان (التغيير).
  • ساسان عثمان عوني حبيب، وزيراً للبلديات والسياحة (الحزب الديمقراطي).
  • آرام محمد قادر أمين، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي (الاتحاد الوطني).
  • دارا رشيد محمود، وزيراً للتخطيط (الاتحاد الوطني).
  • كويستان محمد عبدالله معروف، وزيرةً للشؤون الاجتماعية (التغيير).
  • محمد سعيد علي، وزيراً للثقافة والشباب (الاتحاد الوطني).
  • عبد الله محمد احمد، وزيراً للشهداء والمؤنفلين (الحزب الاشتراكي).
  • بيكرد دلشاد شكر الله، وزيرةً للزراعة والموارد المائية (الاتحاد الوطني).
  • كمال مسلم سعيد قرني، وزيراً للتجارة والصناعة (التغيير).
  • آنو جوهر عبد المسيح عبدوكا، وزيراً للنقل والاتصالات (عن المسيحيين).
  • بيشتوان صادق عبد الله، وزيراً للاوقاف والشؤون الدينية (الحزب الديمقراطي).
  • كمال محمد صالح خليل، وزيراً للكهرباء (الحزب الديمقراطي).
  • خالد سلام سعيد شواني، وزيراً للاقليم (الاتحاد الوطني).
  • آيدن معروف سليم، وزيراً للاقليم (عن التركمان).
  • فالا فريد ابراهيم، وزيرةً للاقليم (الحزب الديمقراطي).
مزيد من الاخبار
منذ 24 ساعة
الأسبوع الماضي
الشهر الماضي
الأکثر مشاهدة