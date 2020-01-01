إصابة 14 ضابطاً في صدامات مع المحتجين في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الاثنين عن إصابة 14 ضابطاً بجروح مختلفة بعدما رشق محتجون الحجارة عليهم عند مدخل في ساحة التحرير وسط العاصمة.

وقالت قيادة العمليات في بيان "أقدمت مجموعة من مثيري العنف على تخريب أرصفة الشوارع واقتلاع الحجر المقرنص ورمي القوات الأمنية به، وقد أدى هذا الفعل الى جرح 14 ضابطاً، حيث كانت إصابتهم في الرأس".

وتطلق قوات الأمن على المتظاهرين الذين يتبنون التصعيد بقطع الطرق وإحراق الإطارات مصطلح "مثيري العنف" أو "المجموعات العنفية".

وجاء في البيان "كما تعرض آمر اللواء الثالث في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية الى كسر ساق قدمه اليسرى... ورغم هذه الأفعال استمرت قواتنا بضبط النفس".

ولم يذكر البيان ما إذا كان الصدامات قد أسفرت عن سقوط إصابات في صفوف المتظاهرين.

وذكرت وسائل إعلام محلية وعالمية أن متظاهرين اثنين على الأقل قتلا في اشتباكات أخرى شهدتها مسارح الاحتجاج في بغداد يوم أمس.

وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي بدأ فيه المتظاهرون في بغداد ومدن الجنوب في تصعيد مظاهر الاحتجاج بعد إخفاق القوى السياسية من إيجاد بديل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.