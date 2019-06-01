بارزاني يوجه رسالة لمسلمي العالم

اربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الاثنين رسالة تهنئة للمسلمين في العالم بمناسبة حلول عيد الفطر.

وجاء في الرسالة "أبارك لجميع المسلمين في العالم وفي كوردستان والعراق، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما أتوجه بأحر التهاني لعوائل شهداء البيشمركة، والعاملين في المؤسسات الأمنية في كوردستان".

وابدى الزعيم الكوردي أمله في أن يكون هذا العيد نهاية للدمار والأحزان وأن يعم السلام في ربوع العالم.

ويصادف يوم غد الثلاثاء أول ايام عيد الفطر بحسب ما أعلن الوقف السني العراقي ووزارة الأوقاف في اقليم كوردستان.

سوار أحمد