ضربة دولية تنسف "وكراً" للمتطرفين في وادٍ قرب كركوك

اربيل (كوردستان 24)- شن طيران التحالف الدولي يوم الاحد غارة على موقع لداعش مما أسفر عن مقتل ثلاثة من اعضاء التنظيم قرب كركوك.

وهذا احدث قصف يقوم به طيران التحالف الدولي في المنطقة الواقعة جنوب غرب كركوك بالتزامن مع عملية عسكرية واسعة غرب البلاد.

وأفاد بيان عسكري عراقي بأن طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية استهدفت "وكرا" لمسلحي داعش في منطقة وادي زغيتون جنوب شرقي الحويجة.

و"وادي زغيتون" هو منطقة وعرة ومترامية الاطراف تقع جنوب غرب كركوك سبق وأن اعلنت القوات العراقية تطهيرها اكثر من مرة في العام الماضي.

وبحسب خلية الإعلام الأمني، وهي كيان حكومي مخول بنشر البيانات العسكرية، فان الضربة التي شنها التحالف الدولي اسفرت عن مقتل ثلاثة من المسلحين.

وأضاف البيان أنه تم تدمير المكان بالكامل، مشيراً الى ان الضربة الجوية جاءت بناء على معلومات قدمتها قوات الشرطة الاتحادية في كركوك.

يأتي هذا في وقت شنت فيه القوات العراقية حملة عسكرية كبرى لتطير المثلث الصحراوي الذي يربط صلاح الدين ونينوى والانبار وصولاً الى الحدود السورية.

وسبق أن حذر مسؤولون عراقيون ومن بينهم رئيس الوزراء من "الخلايا النائمة" التابعة لداعش والتي لا تزال تنشط في الكثير من المناطق المحررة.

وأعلن العراق النصر على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم لا يزال يشن هجمات بين حين وآخر لاسيما في اطراف المدن والقرى النائية.