عبد المهدي يجري أول زيارة رسمية الى كوردستان منذ توليه منصبه

أربيل (كوردستان 24)- من المؤمل أن يزور رئيس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي إقليم كوردستان يوم غد السبت لإجراء محادثات مع قادته في العديد من الملفات وخصوصاً المستجدات الأخيرة في البلاد، حسبما أفاد مصدر مطلع.

وهذه أول زيارة رسمية لعبد المهدي الى إقليم كوردستان منذ توليه منصبه رئيساً للوزراء في تشرين الأول أكتوبر 2018، وتكتسب زيارته أهمية حيث تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العراق توترات على خلفية مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

وقال المصدر المطلع لكوردستان 24 إن رئيس الوزراء العراقي سيصل أربيل صباح يوم غد السبت على رأس وفد رفيع، وسيجري محادثات مع الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وأشار المصدر الى أن المباحثات التي سيجريها عبد المهدي، ستتركز حول آخر المستجدات في العراق وتصاعد التوتر في المنطقة عموماً.

وفي الأسبوع الماضي، أجرى عبد المهدي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس مسعود بارزاني وبحث معه آخر مستجدات الوضع في العراق.

كان قادة إقليم كوردستان قد حثوا مراراً على التهدئة وضرورة احتواء الموقف وعدم التصعيد، وقالوا إنهم يواصلون تحركاتهم لتحقيق ذلك.