نيجيرفان بارزاني يدعو للالتزام بتعليمات المرور وحماية السياح

اربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الجميع الى الالتزام بتعليمات المرور وحماية السياح والبيئة في الاقليم.

جاء ذلك في تهنئة رئيس الاقليم بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وقال بارزاني في تهنئته "بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بتهانيّ الحارة إلى العوائل الكريمة للشهداء والمؤنفلين والبيشمركة الأبطال، والحجاج وزوار بيت الله وكافة المسلمين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، وأرجو أن يأتي العيد بالخير والسعادة للجميع".

واضاف أن "شعب كوردستان دأب دائماً وبكل مكوناته الدينية والقومية، على اتخاذ كل أعيادهم ومناسباتهم فرصة للتأكيد على التعايش والتسامح والوئام وعرض لوحة جميلة تعبر عن الثقافة والقيم الرفيعة في كوردستان. آمل أن يكون هذا العيد والأعياد والمناسبات القادمة مبعث تعميق وتوطيد وحماية هذا التراث وهذه القيم الإنسانية، وحافزاً على زيادة تعزيز وحدة الصف والعمل المشترك في سبيل مستقبل أفضل لنا جميعاً".

وتابع "أدعو الجميع إلى التعاون في الالتزام بالتوجيهات المرورية والحفاظ على حياة وسلامة المواطنين والسياح الضيوف وبيئة وطبيعة كوردستان".