كوردستان تعلن اخر احصائية للضحايا الايزيديين

اربيل (كوردستان 24)- اعلن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اخر احصائية للضحايا الايزيديين على يد تنظيم داعش.

وتعرض الايزيديون لأسوأ مجازر في التاريخ الحديث على يد تنظيم داعش عندما اجتاح سنجار في آب اغسطس عام 2014، مما دفع الآلاف الى الفرار نحو اقليم كوردستان، فيما تقطعت السبل بآخرين وقام التنظيم بسبي النساء وخطف الاطفال والمتاجرة بهم.

وبحسب بيان للمكتب فان نتائج الجرائم التي ارتكبت بحق الايزيديين منذ اب اغسطس 2014 وهي معتمدة لدى الأمم المتحدة، جاءت كالتالي:

- كان عدد الايزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة.

- عدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360,000 نازح. - عدد الشهداء في الايام الاولى من الغزوة 1293 شهيدا. - عدد الايتام كما يلي : - الايتام من الاب 1759 - الايتام من الام 407 - الايتام من الوالدين 359 - الاطفال الذين والداهم بيد داعش 220 - المجموع الكلي للايتام 2745 - عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الان 80 مقبرة جماعية. إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية. - عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش : 68 مزارا. - عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر بأكثر من (100.000).

عدد المختطفين 6417 منهم:

الاناث 3548

الذكور 2869

أعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش كالاتي :

المجموع : 3476 منهم

النساء :1184

الرجال : 337

الأطفال الإناث :1020

الأطفال الذكور :935

عدد الباقين :2941

الاناث :1344

الذكور :1597

وخطف تنظيم داعش نحو 6417 ايزيديا من مختلف الفئات العمرية عند اجتياحه سنجار التي تعد موطن الايزيديين.

وبحسب باحثين، تعد الديانة الإيزيدية من الديانات الكوردية القديمة وجميع نصوصها الدينية تتلى باللغة الكوردية في مناسباتهم وطقوسهم الدينية.

ووفق إحصائيات غير رسمية يبلغ عدد الايزيديين نحو نصف مليون نسمة في عموم في العراق وكوردستان ويقطن غالبيتهم في نينوى ودهوك.