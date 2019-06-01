خسائر بالمليارات وضحايا ومسلسل حرائق القمح مستمر في روج افا

وتتوزع هذه الحرائق على مناطق الإدارة الذاتية على النحو التالي: إقليم الجزيرة 34600 هكتار، إقليم الفرات 2450 هكتاراً، الطبقة 1850 هكتاراً، الرقة 1500 هكتاراً، دير الزور 350 هكتاراً، منبج 110 هكتارات.

ويقول المسؤولون في الادارة ان الحرائق "مفتعلة" وان هدفها هو ضرب اقتصاد المنطقة وخلق حالة من عدم الثقة بين الإدارة وسكان المنطقة.

وأدوت النيران بحياة 7 أشخاص من الجهات الأمنية وفرق الإطفاء والسكان أثناء إخماد الحرائق، بالإضافة لعشرات الإصابات.

ويقول مراقبون ان اندلاع بعض هذه الحرائق يعود لأخطاء بشرية وبعضها الآخر للعوامل الجوية، الا أن القسم الاكبر منها مفتعلة.

سوار أحمد