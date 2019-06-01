في مراسم ضخمة.. نيجيرفان يؤدي اليمين رئيساً لإقليم كوردستان

وشارك أكثر من 1200 من الشخصيات السياسية والدبلوماسية في المراسم التي اقيمت في قاعة سعد عبدالله الواقعة وسط اربيل.

ومن بين المشاركين، وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو. كما حضر الكثير من الشخصيات العراقية في الحكومة الاتحادية بمن فيهم الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس البرلمان الاتحادي محمد الحلبوسي وممثل عن رئيس الوزراء العراقي.

وكان يفترض أن يؤدي الرئيس (52 عاماً) اليمين داخل مبنى البرلمان لكن ارتفاع درجات الحرارة وعدم اتساع المكان والعدد الكبير من الحضور جعل رئيسة البرلمان الاقليمي فالا فريد تحدد تلك القاعة المخصصة للاجتماعات الرسمية مكاناً لعقد جلسة القسم.

ووسط تصفيق الحاضرين، القى رئيس الاقليم السابق مسعود بارزاني كلمة قال فيها إن مشكلة المناطق المتنازع عليها ستتفاقم ما لم تحسم.

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال مراسم أداء اليمين التي بتثها محطة كوردستان 24 على الهواء مباشرة، إن المرحلة المقبلة ستشهد "تصفير" الازمات بين اربيل وبغداد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني سيكلف المرشح لرئاسة الحكومة مسرور بارزاني لتشكيل الحكومة اليوم او في وقت لاحق.