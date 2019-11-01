کوردستان

دهوك تحتضن منتدى "السلام والأمن في الشرق الأوسط" بمشاركة رسمية

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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دهوك تحتضن "السلام والأمن" في الشرق الأوسط بحضور رسمي
يتضمن المنتدى إلقاء كلمات والمشاركة في الجلسات النقاشية – صورة من أرشيف كوردستان 24
اقليم كوردستان مسرور بارزاني نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- تنطلق في الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) في الجامعة الأمريكية بمحافظة دهوك.

وينعقد المنتدى- الذي يستمر ليومين- بمشاركة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وسيتضمن المنتدى إلقاء كلمات والمشاركة في الجلسات النقاشية.

كما يشارك في المنتدى، العديد من الشخصيات والمختصين والخبراء بالشؤون السياسية والأمن في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.

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