"المهاتما غاندي" في اربيل

اربيل (كوردستان 24)- تم رفع الستار، اليوم الثلاثاء، عن نصب تذكاري للزعيم الروحي الهندي المهاتما غاندي بحضور العديد من الشخصيات الرفيعا من اقليم كوردستان والهند.

وازاح رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الستار عن نصب للزعيم الروحي للهند المهاتما غاندي في مدينة اربيل.

وتم تشييد النصب في حديقة سامي عبد الرحمن وسط المدينة، وحددت يوم ولادته موعدا لإزاحة الستار عنه.

وجرت مراسم ازاحة الستار بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي فيرمافالي مورالي دهاران وعدد كبير من المسؤولين في حكومة الاقليم.

سوار أحمد