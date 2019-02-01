انفجار "غامض" داخل مسجد في بغداد

اربيل (كوردستان 24)- قال مصدر امني عراقي الجمعة إن انفجاراً غامضاً وقع داخل مسجد في بغداد، فيما تضاربت الأنباء بشأن طبيعته أو ما إذا كان قد اوقع ضحايا.

ووقع التفجير، الذي لم تُعرف طبيعته على وجه الدقة، خلال صلاة الجمعة داخل مسجد في حي البلديات ذي الاغلبية الشيعية في الضاحية الشرقية لبغداد.

وقال المصدر لكوردستان 24 إن الانفجار استهدف مسجد الامام المهدي بينما كان المصلون يهمون بالخروج بعد انتهاء صلاة الجمعة.

ولم يتسن معرفة اعداد الضحايا.

وبحسب تلفزيون السومرية العراقي فان الانفجار نفذه انتحاري كان يرتدي سترة ناسفة مما اسفر عن "سقوط قتلى وجرحى".

وابلغ شهود كوردستان 24 بان الانفجار كان عنيفاً وانهم شاهدوا 20 شخصاً كانوا ممددين على الارض ومضرجين بالدماء.

وقال مصدر أمني إن سبعة اشخاص على الاقل قتلوا في التفجير فيما اصيب 20 آخرون بجروح.

وذكرت مواقع الكترونية ان الانفجار نفذ بقنبلة بدائية الصنع.

لكن مصادر حكومية قالت إن الحادث يقع في اطار صراع نفوذ على المسجد بإرسال رسائل مع بين الاطراف المتصارعة.

وكان المسجد قبل عام 2003 سنياً ويحمل اسم جامع عبد الرحمن الكبيسي قبل أن تسيطر عليه جماعات شيعية وتحوله الى جامع وحسينية الامام المهدي بعد سقوط النظام السابق.

وكثيراً ما تتضارب تقارير وسائل الإعلام المحلية بعد أي هجوم يقع في العراق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.