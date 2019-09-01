المرصد السوري يعلن تفاصيل "الضربة المجهولة" في البوكمال

اربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين إن الضربات الجوية "المجهولة" التي استهدفت قاعدة لقوات ايرانية وفصائل عراقية في منطقة البوكمال على الحدود بين سوريا والعراق، اسفرت عن مقتل 18 من الإيرانيين والموالين لطهران.

وفي وقت سابق من اليوم، افادت مصادر مطلعة وشهود بسماع دوي ثلاثة انفجارات على الاقل في منطقة قرب منطقة البوكمال. وقال شهود إن القصف نفذته طائرات مجهولة واستهدف على الارجح موقعاً تتمركز فيه قوات من الحرس الثوري الايراني وفصائل عراقية.

وقال المرصد السوري ومقره بريطانيا على موقعه الالكتروني إنه "وثق خسائر بشرية فادحة جراء الضربات الجوية التي استهدفت مواقع وآليات ومستودعات ذخيرة وسلاح للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها في مدينة البوكمال ومحيطها بعدة غارات وصواريخ".

واضاف ان تلك الضربات اسفرت عن "قتل ما لا يقل عن 18 من الإيرانيين والمليشيات الموالين لها" مشيرا الى ان الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وذكر أن الطائرات المجهولة استهدفت "مواقع للإيرانيين في كل من مركز الامام علي ومنطقة الحزام الاخضر والمنطقة الصناعية وفي قرية العباس بالقرب من مدينة البوكمال، والمعبر الحدودي مع العراق ومواقع أخرى في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي".

وتقع البوكمال شرقي سوريا على الحدود مع العراق. وسبق ان استهدف قصف مجهول فصائل شيعية في بلدة القائم العراقية المجاورة.

وذكرت المصادر المطلعة لكوردستان 24 أن الغارات استهدفت عدداً من الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي ومنها حزب الله العراقي وحركة الإبدال.

وقال شهود إن جماعة "حيدريون" ايضاً تتمركز في المنطقة فضلاً عن فصيلي "فاطميون" و"زينبيون".

وذكرت محطة العربية التلفزيونية أن القصف اوقع "قتلى وجرحى".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الانفجارات وقعت بفعل "طائرات مجهولة".

وقال الصحفي العسكري الاسرائيلي باباك تاغفاي إن القصف نفذته اسرائيل.

وكانت تقارير صحفية غربية ذكرت في وقت سابق أن ايران تسعى لبناء قاعدة عسكرية "سرية" على الحدود العراقية السورية.