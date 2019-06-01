اربيل (كوردستان 24)- قال السفير العراقي في روسيا حيدر منصور هادي العذاري ان العلاقات العراقية الروسية جيدة جدا، فيما أكد على أن تاشيرة دخول روسيا متاحة للعراقيين.

وقال العذاري لكوردستان 24 ان "زيارات بوغدانوف المتكررة الى العراق دليل على رغبة روسيا في تطوير العلاقات مع العراق وعلى كافة الاصعدة".

وذكر العذاري ان "العلاقات الاقتصادية ممتازة ويتضح ذلك من خلال الشركات الروسية الضخمة التي تعمل في العراق بمجال الطاقة وتستثمر بمليارات الدولارات وكذلك من الناحية العسكرية هناك تواصل قوي".

ولفت العذاري الى ان "اقليم كوردستان جزء مهم من العراق وشعب كوردستان عراقيون لذا فالمنظومة الاساسية هي حماية مصالح كافة العراقيين".

من ناحية اخرى أكد السفير العراقي على ان العراق داعم لكافة الجهود المبذولة من اجل ارساء دعائم الاستقرار في سوريا.

سوار احمد