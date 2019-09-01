نيجيرفان بارزاني: لا بديل عن الحوار مع الحكومة الاتحادية

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان تجربة كوردستان مع الحكومات العراقية المتعاقبة اثبتت ان الحوار هو الطريق الوحيد لتحقيق التقدم في اقليم كوردستان والعراق عموما.

وجاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم الخميس خلال مراسم تخريج اول دفعة من طلبة الجامعة الامريكية في اقليم كوردستان بمدينة دهوك.

وقال نيجيرفان بارزاني ان "تجربة كوردستان مع الحكومات المتعاقبة منذ العهد الملكي حتى الآن اثبتت ان الحوار هو الطريق الوحيد لتقدم وتطور العراق والاقليم".

ودعا نيجيرفان بارزاني الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي الى دعم حالة الامن والاستقرار في اقليم كوردستان، وتحسين الاوضاع في المناطق المتنازع عليها.

واكد على ان تقدم البلاد يحتاج الى ترسيخ دعائم الامن والاستقرار، داعيا كافة الاطراف الى العمل على تحسين العلاقات مع حكومة بغداد وحل كافة القضايا العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وجرت المراسم بحضور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والسفير الامريكي في العراق ماثيو تولر وعدد من الشخصيات السياسية والاكاديمية.

سوار أحمد