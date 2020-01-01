علاوي يتهم "مخابرات دولة جارة" بالسعي لاغتياله

أربيل (كوردستان 24)- اتهم زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي الثلاثاء المخابرات الإيرانية بصورة غير مباشرة، بتلفيق خبر زعم وفاته وذلك "تمهيداً لاغتياله".

وتداول ناشطون يوم أمس تقارير تحدثت عن وفاة علاوي في أحد مستشفيات بغداد. وسارعت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الأسبق في نفيها.

وقال مكتب علاوي في بيان إن "أجهزة مخابرات لدولة جارة" نشرت خبر وفاة علاوي "والتي دأبت على محاربته والوقوف ضده".

وكان علاوي يشير في بيانه الى إيران وبصورة ضمنية.

#ايران تريد منازلة اعدائها انطلاقاً من ارض #العراق وعلى حساب شعبه الكريم بهدف ان تكون شرطي #الخليج_العربي كما كانت أيام نظام الشاه الذي سقط بارادة الشعب، لكن ذلك سيفشل، لان الشعب الايراني وقواه الوطنية ترفض هذا الاسلوب وتهدف الى اقامة افضل العلاقات مع العراق وبقية شعوب المنطقة . — Ayad Allawi (@AyadAllawi) January 16, 2020

وقال إن تلك الدولة "تمكنت من السلطة في العراق لشديد الأسف بسبب ضعف المواقف العربية من جهة وضعف المواقف الدولية من جهة أخرى".

وكثيرا ما تنفي طهران التدخل في السياسة العراقية وتقول إن المساعدة التي تقدمها لبغداد تهدف للمساهمة في هزيمة تنظيم داعش.

وأضاف البيان أن "ادعاء هذه الأجهزة إن الدكتور علاوي قد مات (يأتي) تمهيداً لاغتياله"، مشيراً الى أن علاوي "يتمتع بصحة جيدة".

ودأب علاوي على انتقاد التدخلات الإيرانية بشؤون بلاده، واتهمها مرارا برسم خط أحمر على توليه منصب رئاسة الوزراء رغم فوزه بانتخابات 2010.

وتقدم علاوي على نوري المالكي في تلك الانتخابات التشريعية إلا أن غريمه، الذي تربطه علاقة جيدة بإيران، شكل الحكومة وفق اتفاق مسنود بقرار المحكمة الدستورية.