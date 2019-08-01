العراق يعلن موقفه من مشاركة اسرائيل في تأمين الملاحة بالخليج

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت الحكومة العراقية الاثنين رفضها لمشاركة اسرائيل ضمن أي قوة عسكرية لتأمين حركة الملاحة في منطقة الخليج العربي.

وتقول اسرائيل إنها جزء من تحالف أمن الرحلات البحرية الامريكية في الخليج، وأشارت الى انها ستشارك في المجال الاستخباراتي.

ورفضت ايران مشاركة إسرائيل في التحالف الذي ترعاه الولايات المتحدة في مياه الخليج وقالت إنه يمثل "تهديداً صريحاً" لأمن طهران القومي.

وكتب وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم على حسابه في تويتر "يرفض العراق مشاركة قوات الكيان الصهيوني في اي قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي".

وأضاف أن "دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج وان العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة".

وقال الحكيم إن "وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".

وكانت القيادة الوسطى الامريكية قد حذرت في وقت سابق من احتمال حدوث "سوء تقدير" قد يؤدي إلى أعمال عدوانية ضد السفن التابعة للولايات المتحدة أو حلفائها والعاملة في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان، وذلك في ضوء تصاعد التوترات الإقليمية التي تثير مخاوف من مواجهة مع إيران.

ويأتي التحذير بعد آخر مماثل من احتمال تعرض أنظمة الاتصالات وتحديد المواقع في السفن التجارية بالخليج ومضيق هرمز وخليج عمان للتشويش والتضليل.