كوردستان تحظر التدخين في سيارات الأجرة وتحدد معايير للراديو

أربيل (كوردستان 24)- في إطار الإصلاح المستمر في إقليم كوردستان، أصدرت وزارة النقل والمواصلات قانونا جديدا لحظر التدخين بالنسبة للسائقين والركاب داخل سيارات الأجرة الصغيرة والحافلات، وأشارت الى أن غرامات مالية بانتظار المخالفين.

وقالت الوزارة في بيان إن قانوني حظر التدخين وتشغيل الراديو بدون إذن الراكب داخل سيارات وحافلات الأجرة دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.

ويشمل القانون الأول حظر التدخين في جميع سيارات الأجرة والحافلات للسائقين والركاب على السواء، بينما يتعلق الثاني بالراديو داخل السيارة.

ووفقًا للقانون الجديد، فانه يجب إيقاف تشغيل جميع أجهزة الراديو أو أي أجهزة سمعية أخرى ويحظر تشغيلها إلا بموافقة الراكب.

وقال وزير النقل والمواصلات آنو عبدوكا في تصريح لكوردستان 24 "ستكون هناك عقوبة قاسية تُنفَّذ ضد من ينتهكون هذه القوانين".

ويتبع هذا الإجراء سياسة جديدة ألزمت جميع سائقي سيارات الأجرة والحافلات في إقليم كوردستان بالتسجيل والحصول على تصريح أمني قبل مزاولة أعمالهم.

وفي مطلع الشهر الجاري أطلقت حكومة إقليم كوردستان نظاما بايومتريا لجمع بيانات دقيقة حول المتقدمين للحصول على تراخيص لسيارات الأجرة أو الحافلات.

وسبق أن أدخل قسم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في إقليم كوردستان سلسلة تغييرات على نظام التسجيل الحيوي للسيارات.

وتلزم القوانين الجديدة، التي طُبقت في إقليم كوردستان أخيراً، سائقي سيارات الأجرة والحافلات عرض "بطاقة تعريف السائق" داخل سياراتهم.