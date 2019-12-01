بالفيديو | جرحى في هجوم صاروخي بمحيط مطار بغداد الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب ستة جنود عراقيين على الأقل بجروح في هجوم صاروخي شُن في وقت متأخر من الليل على أحد المعسكرات القريبة من مطار بغداد الدولي.
وقال الجيش العراقي في بيان إن أربعة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد مما أسفر عن إصابة "ستة مقاتلين".
ولم يحدد البيان هوية المقاتلين، لكن مصادر مطلعة قالت لكوردستان 24 إنهم ينتمون لقوات جهاز مكافحة الإرهاب، وان اثنين منهم في حالة حرجة.
وذكر البيان أن القوات الأمنية بدأت بحملة تفتيش وعثرت على المنصة التي أُطلقت منها الصواريخ وقد عطلت اطلاق عدد آخر كان معداً للإطلاق.
ولم يذكر البيان المنطقة التي عثر فيها على المنصة، بيد أن مصادر مطلعة قالت إن المنصة كانت موضوعة في منطقة حي الجهاد غربي بغداد.
وتنشط الكثير من الفصائل الشيعية المسلحة في تلك المنطقة. وسبق أن شنت تلك الجماعات قصفا على محيط المطار خلال الوجود الأمريكي بعد عام 2003.
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