بالفيديو | جرحى في هجوم صاروخي بمحيط مطار بغداد الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب ستة جنود عراقيين على الأقل بجروح في هجوم صاروخي شُن في وقت متأخر من الليل على أحد المعسكرات القريبة من مطار بغداد الدولي.

وقال الجيش العراقي في بيان إن أربعة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد مما أسفر عن إصابة "ستة مقاتلين".

ولم يحدد البيان هوية المقاتلين، لكن مصادر مطلعة قالت لكوردستان 24 إنهم ينتمون لقوات جهاز مكافحة الإرهاب، وان اثنين منهم في حالة حرجة.