الكورد يتبنون الحياد ويستصعبون إخراج الأمريكيين من العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي الأحد إن الكتل الكوردستانية والسنية ونواب من كتل أخرى لن تشارك في جلسة اليوم والتي يُتوقع أن تناقش الهجمات الجوية التي شنتها القوات الأمريكية على الحشد الشعبي في العراق.

وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري لكوردستان 24 إن "الكتل الكوردستانية لن تشترك بجلسة اليوم التي تتضمن في جدول أعمالها مناقشة الهجمات التي شنتها القوات الأمريكية على الحشد الشعبي".

وعن مسألة تأييد إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، أوضحت صبري "نحن نفضل تنبي موقف الحياد في هذه المسألة وبما يصب في مصلحة العراق وإقليم كوردستان".

وأشارت الى أن "الاتفاقية المبرمة بين العراق وأمريكا تتضمن في إحدى بنودها بأن تخطر الحكومة الاتحادية خطياً واشنطن بمسألة الانسحاب وبعد عام تدخل حيز التنفيذ، وإذا ما كان هناك تعديل فيتعين أن يكون بموافقة الجانبين ضمن دستور البلدين".

وتابعت صبري "هذا أمر صعب جداً".

وأكدت أن الكتل الكوردستانية لا تؤيد التصعيد وتدعو للتهدئة.