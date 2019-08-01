الحشد الشعبي "يعالج" طائرة مسيرة في نينوى

اربيل (كوردستان 24)- تمكنت قيادة عمليات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، من معالجة طائرة مسيرة حلقت فوق احد مقراتها في المحافظة.

وقال اعلام الحشد في بيـان إن "استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى رصدت، اليوم طائرة مسيرة حلقت اكثر من ٢٠ دقيقة فوق احد مقراتها وبعد التأكد من المراجع بأن الطائرة ليست عراقية وليس لقيادة العمليات المشتركة علم بتحليقها تم معالجتها فورا بسلاح مقاومة الطائرات".

وتعرضت مواقع للحشد الشعبي الى هجمات خلال الفترة الماضية كان اخرها مقتل قيادي بعد استهداف سيارته في مدينة القائم اقصى غرب محافظة الانبار.

سوار أحمد