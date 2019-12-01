برلمان كوردستان يعقد جلسة الثلاثاء المقبل

أربيل (كوردستان 24)- قرر برلمان إقليم كوردستان، عقد جلسة اعتيادية يوم الثلاثاء المقبل، غير أنه لم يذكر جدول أعماله.

ووجهت رئيسة البرلمان ريواس فائق دعوة الى جميع الأعضاء للحضور الى الجلسة الاعتيادية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء.

ولم يذكر البيان فيما لو كان الاجتماع سيناقش مشروع الإصلاح.

وأنهى برلمان كوردستان في 16 من الشهر الجاري القراءة الأولى للمشروع، وأيّد بالأغلبية أن يتم إقراره قبل نهاية العام الجاري لتسريع وتيرة الإصلاح في الإقليم.