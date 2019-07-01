واشنطن تتطلع للعمل مع حكومة كوردستان الجديدة

اربيل (كوردستان 24)- قالت القنصلية الأمريكية في اربيل، اليوم الأربعاء، انها تتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان.

وفي وقت سابق من اليوم، صوت برلمان إقليم كوردستان على منح الثقة لمسرور بارزاني ووزرائه بعد نحو شهر على تكليفه لتشكيل حكومة ائتلافية.

ونشرت القنصلية في حسابها على موقع تويتر "نهنئ بتشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كوردستان، وتتطلع الولايات المتحدة للعمل معها لتعزيز مصالحنا المشتركة".

وحصل رئيس الحكومة الجديد على ثقة 88 نائبا من أصل 111 نائبا هم مجمل عدد اعضاء البرلمان، قبل أن يؤدي الوزراء اليمين القانونية.

وضمت الحكومة الجديدة 22 حقيبة وزارية ثلاث منها لسيدات.

ومع رئاسة الحكومة، ذهبت تسع وزارات الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني فضلاً عن منصب رئيس ديوان رئاسة الحكومة وهيئة الاستثمار، وست وزارات للاتحاد الوطني الكوردستاني مع منصب نائب رئيس الحكومة الذي تولاه قوباد طالباني فضلاً عن ثلاث هيئات أخرى.

وحصلت حركة التغيير (كوران) على أربع وزارات، إضافة إلى وزارة للحزب الاشتراكي الكوردستاني ووزارة للمكون المسيحي وأخرى للتركمان.

سوار أحمد