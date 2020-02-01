في كوردستان.. اجتماع رفيع لبحث تكليف علاوي وإجراءات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن تجتمع رئاسة إقليم كوردستان مع رئاسة حكومة الإقليم في أربيل لبحث عدد من القضايا بما في ذلك المستجدات الأخيرة في العراق.

وسيناقش الاجتماع الوضع الراهن في العراق وإقليم كوردستان، فضلاً عن سبل ترسيخ التنسيق بين الرئاسة والحكومة والبرلمان في الإقليم.

وستبحث الرئاستان كذلك الإجراءات التي اتخذتها السلطات في إقليم كوردستان مؤخراً إزاء ما يتعلق بفيروس كورونا المنتشر والذي اودى بحياة العشرات في الصين.

وقال وزير الداخلية ريبر احمد لكوردستان 24 على هامش تصريح للصحفيين إن الاجتماع سيناقش ملفات عديدة ومنها المستجدات الأخيرة في العراق بعد تكليف محمد علاوي لتشكيل الحكومة الاتحادية خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.