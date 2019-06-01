بارزاني لناجيات ايزيديات: يجب أن تدار سنجار من قبل اهلها

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني اليوم الاثنين ان الاوضاع الحالية في سنجار غير مقبولة، مشددا على ضرورة أن تدار من قبل اهلها.

وجاء حديث بارزاني خلال اجتماعه بعدد من الناجيات الايزيديات والمحررات من قبضة مسلحي تنظيم داعش.

وفي آب أغسطس 2014 تعرض الايزيديون لأسوأ مجازر على يد تنظيم داعش عندما اجتاح سنجار مما دفع الآلاف إلى الفرار نحو إقليم كوردستان ومناطق أخرى وتقطعت السبل بآخرين فيما لا يزال الكثير من النساء والأطفال مختطفين لدى التنظيم المتطرف.

وقال بارزاني ان "الكارثة التي حلت بالاخوات والاخوة الايزيديين هي امتداد لسلسلة المجازر والإبادات التي استهدفت الشعب الكوردي".

وتابع "اشعر بآلامكم جيدا وأؤكد أنكم تمثلون رمزا لشرف أمتنا وشعبنا وأنتم كنتم وستبقون اعزاء على قلوبنا".

واضاف الزعيم الكوردي ان "الارهابيين بجرائمهم الشنيعة التي ارتكبوها بحقكم اثبتوا وحشيتهم لكن البيشمركة بتضحياتهم تمكنوا من الأخذ بثأركم وهزيمة الارهابيين".

وسنجار واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد، وتمكن البيشمركة من استعادتها أواخر 2015.

وأكد بارزاني ان حكومة كوردستان لن تألوا جهدا وستفعل كل مايلزم في سبيل أن تستعيدوا حياتكم الطبيعية.

واضاف "من غير المقبول أن تبقى اوضاع سنجار على هذا النحو، ينبغي أن تدار سنجار من قبل اهلها وأن يتمكن النازحون من العوودة لمناطقهم".