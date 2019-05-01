مجدداً.. داعش يهاجم حقولاً للنفط قرب تكريت وقوات الأمن ترد

اربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر امنية عراقية مساء الاثنين إن عدداً من مسلحي داعش شن هجوماً على حقول للنفط قرب تكريت، إلا إن قوات الأمن صدت الهجوم.

ويمثل هذا ثاني هجوم يشنه تنظيم داعش خلال اسبوع في المنطقة التي لا تبعد سوى 40 كيلومترا الى الشرق من مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن حرس الحقول وبدعم من قوات الحشد الشعبي تصدت للهجوم الذي استهدف حقول علاس.

وذكرت مصادر امنية محلية أن الجانبين خاضا اشتباكات عنيفة بحلول المساء. ولم يتسن على الفور معرفة خسائر المواجهات بعد.

وكانت القوات العراقية قد اشتبكت مساء الاربعاء الماضي مع عدد من مسلحي داعش عند نقطة للحراسة في الحقول النفطية الواقعة قرب جبال علاس.

وبموازاة ذلك، شب حريق في أحد خزانات الغاز الطبيعي في حقل عجيل النفطي "اثناء عملية الصيانة" بحسب خلية الإعلام الأمني.

وقالت إن رجال الاطفاء تمكنوا من اخماد الحريق.

ووردت انباء افادت بان الحريق ربما نفذه تنظيم داعش الذي سبق وأن اشعل النار في تلك الآبار عندما كانت تحت سيطرته عام 2015.

ويقع حقل علاس النفطي وسط مرتفعات حمرين، وهي آبار نفطية غير مستغلة في الوقت الحاضر.

ويقدر الاحتياطي النفطي لحقلي علاس وعجيل بنحو ثلاثة مليارات برميل فضلا عن الغاز والكبريت.