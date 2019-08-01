قوات الأمن الكوردية تعتقل داعشيا ذبح نازحا قرب اربيل

اربيل (كوردستان 24)- اعتقلت قوات الأمن الكوردية (الاسايش) شخصا ينتمي لتنظيم داعش ذبح نازحا في مخيم ديبكة قرب اربيل.

وذكرت الاسايش في بيان اليوم الاحد انها القت القبض على احمد خليفة احمد مطر كوخان البالغ من العمر 15 عاما والذي ينتمي لتنظيم داعش وقد قام بذبح رجل بمساعدة 4 رجال اخرين.

واضافت ان "المتهم اعترف بانه منتسب لتنظيم داعشالارهابي، واقر بأنه قام بالجريمة بالتعاون مع اربع ارهابيين اخرين بتوجيه من التنظيم الارهابي".

وقام كوخان بمساعدة الرجال الاربعة بذبح المدعو يوسف عامر محمد من سكان قضاء الشرقاط، في مخيم ديبكة الواقع جنوب غرب اربيل.

واكد البيان انه يتم التحقيق مع الجاني وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ولا تزال التحريات جارية لاعتقال بقية المتهمين.

سوار أحمد