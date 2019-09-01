مسرور بارزاني يجتمع بالحلبوسي في دهوك

اربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في محافظة دهوك

ووصل الحلبوسي الى دهوك مساء اليوم الخميس للمشاركة في تخريج اول دفعة من طلبة الجامعة الأمريكية بدهوك.

وتأتي زيارة الحلبوسي الى اقليم كوردستان،بعد يوم من اخرى مماثلة أجراها الرئيس العراقي برهم صالح وعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع قادة اقليم كوردستان.

وعقد الحلبوسي لقاءات مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيسة برلمان اقليم كوردستان ريواس فائق.

وزيارة المسؤولين الاتحاديين الى اربيل تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الجانبين تحسناً مع مواصلة تبادل زيارات الوفود.

كان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اشار في آخر تصريح له الى الفرصة مواتية لايجاد حل جذري للمشاكل العالقة بين الحكومتين.

سوار أحمد