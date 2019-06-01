السلطات العراقية تأمر بكف البحث والتحري بحق طالباني

اربيل (كوردستان 24)- أصدرت السلطات العراقية امرا يقضي بإلغاء امر اعتقال رئيس مجلس محافظة كركوك المقال، فيما طالبت الجهات المعنية بالكف عن التحري عنه.

وجاء في مضمون قرار محكمة الرصافة لمجلس القضاء الاعلى ان "المحكمة تطالب بعدم العمل بقرار القاء القبض الصادر بحق ريبوار طالباني".

واصدرت محكمة تحقيق كركوك مذكرة قبض وتحري بحق رئيس مجلس المحافظة وكالة ريبوار طالباني في 30 كانون الاول عام 2018.

وخرج طالباني من محافظة كركوك بعد احداث 16 تشرين الاول وسيطرة القوات العراقية على المناطق المتنازع عليها كرد فعل على استفتاء الاستقلال الذي اجراه الكورد في ايلول سبتمبر الماضي.