الجيش السوري يسيطر على معرة النعمان

أربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام داعمة للحكومة إن قوات الجيش السوري دخلت معرة النعمان جنوبي مدينة إدلب اليوم الثلاثاء.

وتعد سيطرة دمشق على معرة النعمان انتصارا كبيرا للرئيس بشار الأسد مع سعيه لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد.

وقالت صحيفة الوطن في منشور على تليجرام إن القوات الحكومية دخلت المدينة وتمشط أحياءها. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان من خلال تطبيق واتساب إن اشتباكات وقعت بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية التي دخلت المدينة بدعم جوي.