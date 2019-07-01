(كوردستان 24) تنشر أسماء ستشغل مناصب بمكتب رئيس الوزراء

اربيل (كوردستان 24)- وردت لمؤسسة كوردستان 24 للإعلام والأبحاث اسماء ستشغل مناصب في مكتب رئيس وزراء اقليم كوردستان وديوان مجلس الوزراء ومناصب أخرى.
والاسماء التي وردت هي:
وأرسل رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني في وقت سابق من اليوم قائمة مرشحيه الى البرلمان الذي حدد بدوره يوم الاربعاء موعداً للمصادقة على الحكومة الائتلافية الجديدة.
وخلال الجلسة سيؤدي مسرور بارزاني اليمين القانونية بالإضافة الى وزرائه في حال مصادقة البرلمان عليهم.
سوار أحمد
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