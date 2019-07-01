(كوردستان 24) تنشر أسماء ستشغل مناصب بمكتب رئيس الوزراء

اربيل (كوردستان 24)- وردت لمؤسسة كوردستان 24 للإعلام والأبحاث اسماء ستشغل مناصب في مكتب رئيس وزراء اقليم كوردستان وديوان مجلس الوزراء ومناصب أخرى.

والاسماء التي وردت هي:

شعبان شعبان جالي مديرا لمكتب رئيس الوزراء

أوميد صباح رئيسا لديوان مجلس الوزراء

سفين دزيي مسؤولا لدائرة العلاقات الخارجية لحكومة اقليم كوردستان

آمانج رحيم سكرتيرا لمجلس الوزراء

محمد شكري محمد سعيد رئيسا لهيئة الاستثمار

عبد الحكيم خسرو رئيسا لدائرة التنسيق والمتابعة

جوتيار عادل آكريي متحدثا باسم حكومة اقليم كوردستان

نور الدين سعيد ويسي مديرا للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء.

وأرسل رئيس الوزراء المكلف مسرور بارزاني في وقت سابق من اليوم قائمة مرشحيه الى البرلمان الذي حدد بدوره يوم الاربعاء موعداً للمصادقة على الحكومة الائتلافية الجديدة.

وخلال الجلسة سيؤدي مسرور بارزاني اليمين القانونية بالإضافة الى وزرائه في حال مصادقة البرلمان عليهم.

سوار أحمد