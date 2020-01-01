السفارة العراقية: لا إصابات بين أبناء الجالية جراء زلزال تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السفارة العراقية في أنقرة اليوم السبت، عدم تسجيل إصابات بين أبناء الجالية جراء الزلزال العنيف في تركيا.
وهز زلزال قوي شرق تركيا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وانهيار مبان في بلدات قرب مركز الزلزال الذي شعر به البعض أيضا في عدة دول مجاورة.
وأصدرت السفارة العراقية بياناً أعلنت فيه عن تعاطفها مع ضحايا الهزة الأرضية التي ضربت ليلة البارحة بقوة في تركيا، وأكدت عدم تسجيل أي إصابة بين أبناء الجالية العراقية المقيمة في المنطقة وجوارها، حسبما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
ووقع الزلزال الذي كان بقوة 6.8 درجة في إقليم ألازيغ الذي يبعد حوالي 550 كيلومترا شرقي العاصمة أنقرة وأعقبته أكثر من 250 هزة ارتدادية.
وعمل أفراد فرق الإنقاذ طوال الليل بأيديهم وبحفارات لرفع الطوب والجص من بين الأنقاض في المدينة التي هبطت فيها درجات الحرارة خلال الليل إلى ثماني درجات مئوية تحت الصفر.
ولتركيا تاريخ من الزلازل القوية. ففي أغسطس آب من عام 1999 لقي أكثر من 17 ألف شخص حتفهم عندما وقع زلزال بقوة 7.6 درجة في مدينة إزميت بغرب البلاد على بعد 90 كيلومترا جنوب شرقي إسطنبول. وشرد ذلك الزلزال حوالي 500 ألف شخص.
وفي عام 2011، وقع زلزال بمدينة فان الشرقية وبلدة إرجيس التي تبعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 523 شخصا.
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